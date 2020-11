Fjerde dag på rad med over 1.000 koronarelaterte dødsfall i USA

Det er første gang siden august at USA har opplevd like mange sammenhengende dager med et så høyt dødstall, skriver The New York Times.

Minst 16 delstater meldte om en ny smittetopp i døgnet fra torsdag til fredag, og det ble i alt registrerte 132.540 nye tilfeller av covid-19 på landsbasis, viser oversikten til Worldometers.

Det totale antall koronarelaterte dødsfall er 242.230, og delstatene Kansas, South Dakota og Utah registrerte det siste døgnet de høyeste dødstallene til nå.