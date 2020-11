Biden frykter 200.000 daglige coronatilfeller: – Jeg er klar til å ta opp kampen fra dag én

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden understreket i en tale til nasjonen fredag kveld at han er klar til å ta fatt på kampen mot coronaviruset, redde økonomien og samle landet.

Tidligere fredag ble det spekulert om han ville holde en seierstale, men planene ble ifølge flere medier endret da ingen hadde kåret ham til vinner fredag kveld.

– Vi har ikke en endelig seierserklæring ennå, men tallene viser oss at det er klart. Vi kommer til å vinne dette kappløpet, sa Biden i sin tale i Wilmington.

Mener han har nasjonen i ryggen

Biden la i talen vekt på at han ligger an til å vinne flere nye stater og at han vil være en president for hele USA.

– Vi slår Trump med over fire millioner stemmer, sa presidentkandidaten.

Biden sa at han kommer til å vinne Georgia, Pennsylvania, Arizona og Nevada, de fire gjenstående statene det er knyttet spenning til.

– Og se på de nasjonale tallene. Vi kommer til å vinne dette med et klart flertall, med nasjonen bak oss, sa Biden.

Frykter kraftig smittevekst

Biden sa at han allerede har holdt møter med eksperter for å se på hvordan han kan møte de to krisene USA står overfor, coronapandemien og de økonomiske problemene den har medført.

– Vi venter ikke på å få jobben gjort, slo Biden fast.

– Jeg er klar til å ta opp kampen fra dag én. Det ser nå ut til at vi kan komme opp mot 200.000 smittetilfeller på en dag. Vi kan aldri måle smerten så mange familier har følt, sa Biden.