Hellas' kredittverdighet oppgradert

I tillegg oppjusteres landets vurdering på grunn av framgangen med å styrke skattesystemet og kampen mot korrupsjon.

Moody's justerte Hellas opp et hakk fredag fra rangeringen B1 til Ba3, til tross for at koronapandemien har rammet landets turistnæring hardt.

Oppjusteringen følger ratingbyrået Fitchs oppgradering i januar av den greske gjeldshåndteringen.