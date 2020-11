Børsene i New York med en kjøligere avslutning på uken

Kort før børsene på Wall Street og Nasdaq åpnet fredag, meldte amerikanske medier at Joe Biden hadde passert Donald Trump i opptellingen i Pennsylvania, en stat Trump må ha for å vinne.

Utviklingen i opptellingen overskygget en rapport om sysselsetting som var bedre enn ventet, og bekymringene omkring koronapandemien.

Arbeidsledigheten falt til 6,9 prosent i oktober, et større fall enn forventet. Over 600.000 jobber ble gjenopptatt til tross for økende koronasmitte og Kongressens manglende evne til å bli enige om en økonomisk krisepakke.

Ti minutter etter åpningen fredag morgen var Dow Jones ned 0,5 prosent, det samme som S&P 500, mens Nasdaq-indeksen var ned 0,7 prosent.

Ved handelsdagens slutt hadde Dow Jones tapt 0,2 prosent, mens S&P 500 tapte marginalt med 0,03 prosent og Nasdaq-indeksens tap var på samme nivå med en nedgang på 0,04 prosent.

Fra mandag til torsdag kunne Wall Street vise til de beste fire dagene på rad siden april, og S&P 500 steg mer enn 7 prosent og Nasdaq 9 prosent.