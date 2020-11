En av Steve Bannons advokater trekker seg etter grov uttagelse

Advokaten oppgir ingen grunn, men han trakk seg dagen etter at Bannon ga uttrykk for at FBI-sjef Christopher Wray og smittevernsjef Anthony Fauci burde få sine hoder satt på påle utenfor Det hvite hus.

Twitter reagerte med å suspendere Bannons Twitter-konto for alltid, mens YouTube fjernet en episode om saken.

Bannons uttalelser i podkasten kom mens han er løslatt mot kausjon i en føderal sak der han er anklaget for å ha svindlet til seg penger fra en innsamlingsaksjon på nett der pengene skulle gå til en gruppe som angivelig bygger grensemur mot Mexico.