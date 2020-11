Ny gransking av Spanias ekskonge Juan Carlos

Etterforskningen er den tredje som blir startet mot Juan Carlos.

Onsdag ble det opplyst at påtalemyndigheten i månedsvis har gransket hans bruk av kredittkort tilknyttet bankkontoer i Sveits som ikke står i hans navn.

Etterforskerne mener at pengene er satt inn på kontoene av en mexicansk forretningsmann og en tjenestemann i det spanske luftforsvaret.

Dersom dette viser seg å være riktig, har innskuddene og kredittkortbruken skjedd etter at Juan Carlos abdiserte i 2014 og dermed ikke lenger hadde immunitet som statsoverhode.

Den første etterforskningen av Juan Carlos ble innledet for to år siden og dreide seg om en kontrakt for høyhastighetsjernbane i Saudi-Arabia i 2011.

Etterforskerne mener ekskongen fikk en kommisjon for kontrakten, og en sveitsisk avis har skrevet at den daværende saudiarabiske kongen satte 100 millioner dollar inn på en konto i Sveits som ekskongen disponerte.