Skuespilleren Geoffrey Palmer er død

Palmer er kjent fra roller i en lang rekke filmer og TV-serier, blant annet «Blackadder», «Fawlty Towers», «En fisk ved navn Wanda» og Bond-filmen «Tomorrow never dies». I hjemlandet var han særlig kjent for rollen i serien «As time goes by», som gikk fra 1992 til 2002.

Palmers spesialitet var komiske roller, og han spilte gjerne en litt stiv, erkebritisk autoritetsfigur.

BBC melder at Palmer døde fredfullt i sitt hjem.