Nobelprisvinner advarer om fare for hungersnød i flere land

Advarselen kommer i en felles rapport fra nobelprisvinneren Verdens Matvareprogram (WFP) og FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO).

En hungersnød – den mest ekstreme nivået av en matvarekrise – ble sist erklært i Sør-Sudan i 2017.

– Vi er ved et katastrofalt vendepunkt. Når vi erklærer hungersnød betyr det at mange liv allerede har gått tapt. Hvis vi venter for å finne ut det helt sikkert, er folk allerede døde, sier WFP-sjef Margot van der Velden.

Hun viser til at 260.000 døde under en hungersnød i Somalia i 2011. Den ble offisielt erklært i juli, men de fleste hadde allerede dødd i mai.

– Vi kan ikke la dette skje igjen, sier hun.

Rapporten fra de to FN-organene beskriver en «giftig kombinasjon av konflikt, økonomisk nedgang, ekstremvær og covid-19-pandemien», som sender folk inn i en nødsituasjon hvor de mangler mat.

En matvarekrise blir definert som hungersnød hvis minst 20 prosent av husholdningene står overfor ekstrem matmangel, hvis sult, nød og akutt underernæring forekommer, og hvis dødsfall kobles direkte til sult eller underernæring.

FNs matvareprogram ble tidligere i år utpekt som vinner av Nobels fredspris. Prisen skal etter planen deles ut i Universitetets aula i Oslo 10. desember, men det er usikkert hva som skjer etter at det fredag ble innført enda strengere coronatiltak i hovedstaden. Det blir uansett en sterkt coronapreget utdeling.