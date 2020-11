Medier: Politiet stanset væpnet gruppe som skulle angripe opptellingslokale i Philadelphia

Ifølge 6ABC var det en gruppe som kom kjørende fra Virginia for å angripe valglokalet. Kanalen melder at det minst en person er pågrepet, og at våpen er beslaglagt.

Politiet skal ha fått et tips om at gruppen var på vei mot Philadelphia før de gikk til aksjon.

Journalisten Victoria Brownworth i Philly Daily News skriver på Twitter at politiet omringer valglokalet torsdag kveld og at flere væpnede personer er pågrepet.