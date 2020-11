The Squad blir stadig større i Kongressen

Den best kjente i det som av mediene er døpt The Squad, Alexandria Ocasio-Cortez, ble ikke uventet gjenvalgt fra New York.

Ocasio-Cortez har blitt stjerne blant Demokratene etter at hun ble valgt til Representantens hus for to år siden. 31-åringen er svært talefør og har blant annet markert seg som en nådeløs utspørrer under flere høringer i Kongressen.

Da Demokratene skulle velge presidentkandidat var det ikke Joe Biden som var hennes førstevalg, men den selverklærte sosialdemokraten Bernie Sanders.

Israel-kritikk

Det samme gjorde 38 år gamle Ilhan Omar, som flyktet fra Somalia sammen med foreldrene, fikk opphold i USA i 1995 og ble innvalgt i Kongressen fra Minnesota i 2018.

Sammen med halvt palestinske Rashida Tlaib var Omar den første muslimske kvinne som fikk en plass i Kongressen.

44 år gamle Tlaib ble innvalgt fra Michigan og har blant annet markert seg som en skarp kritiker av USAs politikk overfor Israel, som har nektet henne og Omar innreise.

Den fjerde kvinnen i den opprinnelige firerbanden er 44 år gamle Ayanna Pressley fra Massachusetts, som også ble gjenvalgt tirsdag.

Trump-rasisme

De fire radikale demokratene kom for alvor i søkelyset etter at president Donald Trump i fjor gjentatte ganger kom med svært nedsettende utfall mot dem.

Trump ba blant annet de fire folkevalgtre om å reise tilbake til de «de ødelagte og kriminalitetsinfiserte» landene de kom fra.

Omar er imidlertid den eneste av dem som er født utenfor USA, mens Tlaib er andregenerasjons innvandrer, Pressley er svart og Ocasio-Cortez' foreldre er fra Puerto Rico som i 120 år har vært regnet som en del av USA.

Hetsen av de fire resulterte i en skarp reprimande fra Representantenes hus, som i klare ordelag anklaget presidenten for rasisme.

BDS-tilhenger

De neste årene får de fire demokratene følge av ytterligere én radikal kvinne i Kongressen, Cori Bush fra Missouri.

44-åringens motstandere har blant annet forsøkt å sverte henne for å vise solidaritet med palestinerne og for å støtte den internasjonale BDS-kampanjen, som ble startet av palestinske aktivister etter inspirasjon fra den ikkevoldelige anti-apartheid-bevegelsen i Sør-Afrika.

Marie Newman fra Illinois, som også har sikret seg en plass i Representantenes hus, har også markert seg som en sterk kritiker av Israels okkupasjon av palestinske områder.

– Jeg er også motstander av de israelske bosetningene på Vestbredden og i Øst-Jerusalem, som strider mot folkeretten og undergraver muligheten for en rettferdig fred, slo hun nylig fast.

Pentagon-kutt

De radikale kvinnene får også følge av en radikal mann, den tidligere ungdomsskolerektoren Jamaal Bowman fra New York.

Til tross for manglende politisk erfaring danket 44-åringen ut veteranen Elliot Engel under primærvalget tidligere i år.

Engel er i dag leder i utenrikskomiteen i Representantenes hus og var en av demokratene som støttet Trumps beslutning om å trekke USA fra atomavtalen med Iran.

Bowman krever blant annet at USA stiller klare betingelser for militærhjelpen til Israel, bør trekke støtten til Saudi-Arabias krigføring i Jemen og kutte i overføringene til Pentagon. Det er ikke i tråd med hva ledelsen i hans eget parti mener.

– Jeg forstår ikke hvorfor amerikanske skattebetalere skal subsidiere fengslingen av palestinske barn, samtidig som Demokratene kritiserer fengslingen av barn på grensa mot Mexico, har han sagt i et intervju.

Israelsk apartheid

Betty McCollum fra Minnesota er ingen nykommer i Kongressen, men ble gjenvalgt for en ny periode tirsdag. Også hun hører hjemme et godt stykke ute på venstresida hos Demokratene.

McCollum har også markert seg som en krass kritiker av USAs uforbeholdne støtte til Israel, også fra talerstolen i Representantenes hus.

– Det palestinske folk lever under et apartheidsystem og kjemper hver eneste dag en kamp under israelsk okkupasjon. Denne undertrykkelsen støttes dessverre av amerikanske skattepenger, sa hun i september.

Biden-hodepine

Selv om radikale utfordrere som Bernie Sanders og Elizabeth Warren og deres mange tilhengere blant Demokratene, har tvunget Biden et knepp til venstre, ligger han fortsatt godt ute på høyresiden etter norsk målestokk.

Dersom han vinner valget, er han i likhet med andre presidenter avhengig av å lose sine kampsaker gjennom Kongressen for å sikre at politikken blir satt ut i livet.

Dette vil i seg selv bli vanskelig som følge av det republikanske flertallet i Senatet, men de stadig flere radikale demokratene i Representantenes hus kan også komme til å gi Biden hodepine.