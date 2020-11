Væpnede demonstranter ved opptellingslokale i Phoenix nok en gang

Onsdag kveld ble det smått dramatiske scener da bevæpnede demonstranter som støtter Donald Trump forsøkte å ta seg inn i bygget.

Demonstrasjonen torsdag kveld har en langt roligere tone, skriver New York Times. Til tross for arrangørens bønn om at alle måtte la våpnene være hjemme, har flere møtt opp med militæraktige rifler og håndvåpen.

– Folkene der inne trenger å se at vi er til stede, sier Abelardo Delgado til New York Times.

Nyhetsbyrået AP og Fox News har kåret Joe Biden til vinner av Arizona, men ingen andre store medier har gjort det.