Senator tror ikke det kan kåres en vinner i Pennsylvania før fredag

Sent torsdag kveld ble senatoren intervjuet av CNN. Der sa han at stemmetellingen fortsetter for fullt, men at det vil ta tid å få kåret en vinner.

– Jeg kan ikke se for meg at vi får en vinner i kveld, sier Casey.

Etter at 95 prosent av stemmene i vippestaten er opptalt, leder Donald Trump med 49,6 prosent mot Joe Bidens 49,2. Trenden har lenge vært at Biden knapper innpå Trumps ledelse.

Donald Trump er avhengig av en seier i Pennsylvania for å vinne valget.