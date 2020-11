Florida-mann skjøt mot det han trodde var inntrengere – drepte sin gravid kone

Hendelsen skjedde natt til onsdag lokal tid i Stuart i Florida, opplyser sheriff William Snyder i Martin County.

Mannen ringte nødtelefonen og fortalte operatørene at han hadde skutt kona ved et uhell.

Til politiet har han forklart at han våknet på natta og trodde han hørte noen i huset. Han grep et håndvåpen og gikk for å undersøke. I gangen så han en skygge og skjøt mot den og dermed sin kone, som var gravid i sjette måned.

Hun ble erklært død på sykehuset, men legene klarte å berge spedbarnet.

Et to år gammelt barn som var hjemme da skytingen skjedde, ble ikke skadd, opplyser politiet.