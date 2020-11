Biden kryper sakte, men sikkert mot seieren – Slagen, nedtonet Trump gjentar påstander om fusk

Etter at presidenten hadde gått på talerstolen i Det hvite hus og igjen kommet med påstander om valgfusk, reagerte flere sterkt. Tidligere topp-republikaner Rick Santorum sa presidentens uttalelser stort sett var falske, og delvis agiterende.

Adam Nagourney, sjefen for New York Times ' Los Angeles-kontor, og tidligere politiske redaktør, skriver at Trump fremsto som en slagen mann. Uttalelsene fremsto som en avskjedstale der Trump ramset opp hindrene han mener kostet ham seieren, skriver Nagourney.

I Georgia er den store ledelsen Donald Trump hadde valgkvelden nærmest borte ved midnatt lokal tid. Der leder Trump nå med kun 1.805 stemmer. Stemmene som gjenstår å telle er i stor grad poststemmer, der Biden har gjort det bra.

Knapp margin i fire gjenværende stater

Resultatet i Georgia er så jevnt at det kan ende med omtelling, melder CNN. Det gjenstår blant annet poststemmer fra soldater, som det vil ta flere dager å motta.

Dersom Biden kåres som vinner av Georgia og stikker av med de 16 valgmennene delstaten gir, vil han kunne kåres til valgvinner av blant annet AP. Det skyldes at nyhetsbyrået i motsetning til flere medier har kåret Biden til vinner av Arizona.

Det gjenstår også stemmetelling i Nevada, der Biden fortsatt har ledelsen med et forsprang på 11.438 stemmer, og Pennsylvania, der Trump leder med 22.576 stemmer, men Biden har knappet kraftig innpå torsdag. Også i Pennsylvania kan det ende med omtelling, ifølge CNN.

Nevada gir seks valgmenn og Pennsylvania 20. En Biden-seier i Nevada og Georgia vil gi ham seieren selv om Trump skulle sikre seg seieren i Arizona, der Biden leder med 46.667 stemmer. Her har Trump knappet innpå torsdag.

Biden klarer seg også med en seier i Pennsylvania alene, selv om han skulle tape Arizona, Nevada og Georgia.

Påstander om valgfusk

Trump har siden det ble klart at det gikk mot Biden-seier kommet med en rekke påstander om valgfusk, uten at dette er blitt dokumentert.

Torsdag gjentok han flere av disse fra talerstolen i Det hvite hus. CNN, AP og New York Times skriver at påstandene han kom med var udokumenterte, og at presidenten ikke la fram et fnugg av bevis.

– Hvis du teller de lovlige stemmene, vinner jeg helt klart. Hvis du teller de ulovlige stemmene, kan det hende jeg taper, sa Trump, og understreket at det vil bli mange rettstvister om valget, og at det kan gå helt til høyesterett.

Presidentsønnen Donald Trump Jr. skriver på Twitter at det beste for USA er om faren går til «total krig over dette valget». Meldingen ble raskt merket.

– Det beste for USAs framtid er om Donald Trump går til full krig over dette valget for å avsløre all svindelen og juksingen, skriver Trump Jr.

– Det er på tide å rydde opp i dette og stoppe å se ut som en bananrepublikk, skriver han.

Republikanere reagerer

Flere folkevalgte Republikanere uttrykker sterk motstand mot Donald Trumps tale i Det hvite hus. CNN omtaler det som det første tegnet på at Republikanerne begynner å forberede seg på tiden etter Trump.

– Dette begynner å bli sinnssykt, sier Adam Kinzinger, en kongressmann fra Illinois.

– Det finnes ikke noe forsvar for presidentens kommentarer i kveld som undergraver vår demokratiske prosess. USA teller stemmer, og vi må respektere resultatet som vi alltid har gjort, sier Larry Hogan, Republikanernes guvernør i Maryland.

Hogan regnes som en mulig presidentkandidat i 2024, og har tidligere vært kritisk til Trump. Flertallsleder Mitch McConnell og andre Trump-støttespillere har avstått fra å kommentere talen.

Også lederen for den føderale valgkommisjonen, Ellen Weintraub, reagerte sterkt på Twitter.

– Nå er det nok, herr president. Nok. Å spy ut konspirasjonsteorier om valget vil ikke endre resultatet. Stemmene er avgitt. Stemmene vil bli opptalt. Folkets vilje vil skje. Dine løgner undergraver demokratiet vårt og skader landet. Bare stopp, skriver hun på Twitter.

Seierssikker Biden

Joe Biden understreket i en kort tale torsdag at det er velgerne, og ingen andre som skal avgjøre hvem som blir USAs neste president.

Det sto i kontrast til Trumps tale, der presidenten sa at han tror valget kommer til å bli avgjort av en dommer.

Biden-kampanjen virker imidlertid å være sikre på seier. Biden nevnte torsdag at han er blitt brifet om den pågående coronapandemien og den økonomiske situasjonen.

Han la til at han ikke er i tvil om at han vil vinne valget når alle stemmene er talt opp.

Teller for fullt – sikkerheten styrkes

Samtidig som stemmetellingen fortsetter for fullt, er det demonstrasjoner flere steder i USA. Mens enkelte grupper demonstrerer mot Trumps påstander om valgfusk, demonstrerer flere av tilhengerne hans mot opptellingslokalene.

Det fører til at flere valgarbeidere frykter for sikkerheten sin, melder AP.

– Jeg kan fortelle deg at min kone og mor er veldig bekymret for meg, sier Joe Gloria, protokollfører i valgmyndigheten i Nevadas største fylke.

Administrasjonssjef Katie Hobbs i Arizona sier det hun er mest bekymret for nå, er sikkerheten til valgarbeiderne og at det forsinker tellingen.

Også torsdag kveld møtte væpnede demonstranter opp utenfor lokalet der stemmene i Phoenix telles opp, men ifølge New York Times var stemningen langt roligere enn dagen før.

Flere delstater har styrket sikkerheten ved opptellingslokalene.