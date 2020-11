Valgarbeidere i USA frykter for sikkerheten

– Jeg kan fortelle deg at min kone og mor er veldig bekymret for meg, sier Joe Gloria, protokollfører i valgmyndigheten i Nevadas største fylke.

I Phoenix, Detroit og Philadelphia har sinte folkemengder samlet seg ved opptellingslokaler og krevd at tellingen skal stoppe.

Dana Nessel, Michigans Attorney General, som tilsvarer en norsk riksadvokat, har tvitret en bønn om at folk må slutte å true hennes valgarbeidere. Administrasjonssjef Katie Hobbs i Arizona sier det hun er mest bekymret for nå, er sikkerheten til valgarbeiderne og at det forsinker tellingen.