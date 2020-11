Minst 70 døde i uværet Eta i Mellom-Amerika

– I dag tidlig var det fire nye dødsfall, og nå er dødstallet over femti, opplyste Guatemalas president Alejandro Giammattei på en pressekonferanse.

I byen San Cristóbal Verapaz sentralt i landet ble 25 hus begravd i jordskred, mens 12 andre døde i 2 skred i Huehuetenango.

Jordskredene ble utløst av det kraftige regnværet fra uværet Eta, som traff kysten av Nicaragua tirsdag som en kategori 4-orkan, men svekket seg deretter til et tropisk lavtrykk.

Uværet har likevel ført med kraftig regn, som igjen har ført til flom og jordskred. I Honduras blir innbyggere evakuert og Guatemala har erklært delvis unntakstilstand.

Honduras har meldt om 13 døde i uværet og i Nicaragua døde 2 personer, skriver nyhetsbyrået AP.

I Panama ble to hus begravd i et jordskred og tok livet av fem, blant dem var tre barn. I Costa Rica døde et amerikansk ektepar da huset deres ble begravd i gjørme.