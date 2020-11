Trumps observatører får stå litt nærmere

Det melder CNN. Beslutningen, som ifølge kanalen har liten praktisk betydning, fremstilles som en stor seier av Donald Trumps valgkampapparat.

Valget er ennå ikke avgjort i delstaten, der et stort antall poststemmer fortsatt telles opp. Så langt har ingen domstol kommet fram til at det er gjort feil under opptellingen av stemmene i Philadelphia.

– Dette tillater deres observatører å stå litt nærmere, men det er ikke en ordre som vil bety noe for utfallet av valget, sier jussprofessor Franita Tolson til kanalen.