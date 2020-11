Optimistisk Biden-leir refser Trumps søksmålstrusler

– Joe Biden kommer til å bli den neste presidenten av USA, sier Bidens valgkampsjef Jen O'Malley Dillon.

Dillon håper resultatet kan bli klart i løpet av torsdag, men oppfordrer samtidig til å «være tålmodig» angående det endelige resultatet fra tirsdagens presidentvalg.

Situasjonen er fortsatt uavklart i en rekke stater, hvor de fortsatt teller opp de siste og avgjørende stemmene. I delstaten Georgia venter valgmyndighetene å bli ferdige før torsdagen er omme.

I Arizona gjenstår det fremdeles nær en halv million stemmer som ikke er telt opp. Der har Biden foreløpig et forsprang på rundt 2,4 prosentpoeng, noe som utgjør rundt 68.000 stemmer.

Truer med søksmål

Torsdag morgen amerikansk tid gjentok Trump sitt krav om en stans i stemmetellingen. Han fortsatte også truslene med å gå til en rekke søksmål for å stanse opptellingen.

– Alle de siste statene som Biden har erklært seier i, vil bli prøvd i retten for valgfusk. Massevis av bevis, bare sjekk mediene. VI KOMMER TIL Å VINNE! Amerika først, skrev presidenten på Twitter.

Hittil har Trump varslet søksmål for å stanse opptellingen ikke bare i Pennsylvania, men også i Georgia, Wisconsin og Michigan. Han krever imidlertid ikke stans i opptellingen der han ligger bak, som i Nevada og Arizona. Etter at resultatet ble kunngjort i Wisconsin og Michigan, har han krevd ny opptelling.

Refser Trump

Biden-leieren er ikke imponert over Trumps stadige trusler og forsøk på å stanse opptellingen, og de mener det er et forsøk på å distrahere og forsinke valgresultatene.

– Donald Trump fortsetter å føre en strategi som er ment å forhindre at folks stemmer blir telt opp, sier Dillon.

Et av Trumps søksmål er mot rettsvesenet i Georgia for å sørge for at delstatene følger reglene i opptellingen av poststemmer. En dommer har imidlertid avvist søksmålet. Myndighetene i delstatshovedstaden Atlanta avviser Trumps påstander om at det foregår valgfusk hos dem.

– Disse folkene er ikke involvert i valgfusk, disse folkene er ikke involvert i stemmeundertrykking, sa delstatens valgansvarlige Gabriel Sterling.