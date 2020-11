Trump-bevegelsen blir ikke borte selv hvis han taper valget

– Trump-bevegelsen er kommet for å bli, sier den republikanske kommentatoren Sophia A. Nelson.

Selv om den ofte blir beskrevet som en bevegelse bestående av eldre hvite på landsbygda, var Trumps base stor nok til å gi ham det høyeste stemmetallet i amerikansk historie, kun bak Joe Biden i år og Barack Obama i 2008.

Noen latinos, som normalt oppfattes som på venstresiden, vendte seg for eksempel til Trump i år og bidro til at han lett vant Florida.

Hentet nye velgere

– Forut for valget snakket mange eksperter om at Trump ikke ville kunne hente inn nye velgere, sier Abraham Gutman ved avisa Philadelphia Inquirer.

Likevel vil det vise seg at han fikk rundt 5 millioner flere stemmer i år enn han gjorde da han vant over Hillary Clinton i 2016.

– Uansett utfall av valget, enten i form av antall valgmenn eller i stemmetall, må mediene undersøke hvorfor de har gått glipp av historien om Trump-bevegelsen, til tross for alt blekket de har brukt på å skrive om velgerne, sier Gutman.

Massiv støtte

Trump holdt flere titalls massemøter under innspurten til årets valg, der han ble hyllet av betydelige folkemengder. Det var lastebilparader og båtparader for ham i den ene amerikanske byen etter den andre. Og alt vitnet om enorm støtte.

– Tilhengerne hans elsker ham. De elsker ham fordi han holder Amerika først og amerikanere først. De forstår at han kjemper for dem, og vi har utvidet koalisjon vår, sier Jim Worthington, grunnleggeren av People4Trump.

Trumps omstridte håndtering av koronapandemien, som hittil har krevd 240.000 amerikanske liv, hans beintøffe innvandringspolitikk og hans brautende stil har ikke skremt bort tilhengerne, og han er fortsatt en av de mest populære republikanske politikere siden Ronald Reagan.

– Autentisk

Tilhengerne hans har en reell forkjærlighet «for denne typen, trass alle hans skavanker, eller kanskje på grunn av hans skavanker», sier John Feehery ved lobbyfirmaet EFB Advocacy, som har arbeidet for flere republikanske politikere.

– Det er en merkelig ting fordi han er så autentisk. Han sier det som faller ham inn, og folk liker å se hva som faller ham inn, sier han.

Hvis Trump ender opp som valgets vinner, er arven etter ham ikke klar før om flere år, og hvis han taper, «tror jeg ikke bevegelsen forsvinner», sier Worthington.

Innflytelse på partiet

Og mange tror at innflytelsen han har over det republikanske partiet, som har støttet massivt opp om ham de siste fire årene, ikke blir påvirket av et tap i 2020.

Selv om han taper i presidentvalget, ligger Republikanerne an til å beholde flertallet i Senatet og ikke tape for mye i Representantenes hus.

– Ting har gått bra for et parti som han har ledet, og det vil trolig påvirke partiets retning også når han ikke er på TV like ofte, sier professor Daniel Schlozman ved Johns Hopkins University.

Under slike omstendigheter er det mer sannsynlig at partier fortsetter på samme kurs enn at de sier de må gjøre noe helt annerledes, sier han.

Professor David Hopkins ved Boston College mener at Trump vil ha betydelig innflytelse på partiet minst i fire år til, selv om han taper valget.

Kan stille igjen

Og Worthington sier han ikke blir overrasket om Trump stiller til valg igjen. Han mener at Trump vil ha enorm støtte om han stiller til valg igjen om fire år.

På spørsmål om hvem som kunne utgjøre en mulig ny bølge av Trump-politikere, sier Worthington at han mener datteren Ivanka, ikke sønnen Donald junior, peker seg ut som arvtakeren.

– Hun er bare en veldig imponerende person, sier han.

Men Hopkins er ikke like sikker.

– Det er åpenbart at noe av Trumps appell bunner i hans egen personlighet, som kanskje ikke kan overføres til andre når han en gang forlater scenen, sier han.