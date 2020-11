Setter inn nasjonalgarden etter «omfattende vold» i Portland

Politiet i Multnomah County, der Portland ligger, skriver på Twitter at åtte personer er pågrepet i Portland sentrum. Videre skriver politiet at folkeansamlingen der er å regne som et opprør og at folk må forlate området.

Det har vært demonstrasjoner i Portland både tirsdag og onsdag kveld. Ifølge politiet har det kommet meldinger om «omfattende vold». Guvernør Kate Bown har derfor bedt nasjonalgarden bistå politiet.

– Vi tar ikke lett på denne avgjørelsen. Etter ordre fra guvernøren, vil vi jobbes sammen og dele ressurser og informasjon for å svare på alle sikkerhetstrusler. Målet vårt er å holde samfunnet trygt. Vi oppfordrer demonstranter til å samle seg fredelig, skriver politiet.