Gary Peters i Michigan berger plassen i Senatet

Den trauste senatoren Peters fikk hard motstand av mer fargerike John James, en svart forretningsmann og Irak-veteran fra Detroit, men vant til slutt knepent.

Peters' plass var den Republikanerne mest satset på å ta fra Demokratene, utenom mandatet til Doug Jones i Alabama, som Demokratene tapte allerede på valgdagen.

Men selv om Demokratene forsvarte Peters' mandat, har trolig målsettingen om å ta flertallet i Senatet falt i grus.

I det nåværende Senatet har de hatt 47 plasser mot Republikanernes 53, og de trengte derfor å erobre minst fem plasser til for å oppveie for det ventede tapet av Jones og få et flertall på 51. Om Biden blir president, ville det holdt med 50 siden visepresidentens stemme avgjør ved stemmelikhet.

Klarte to nye

Men hittil har de bare klart to – den tidligere astronauten Mark Kelly som beseiret Martha McSally i Arizona, og tidligere guvernør John Hickenlooper som tar over etter Cory Gardner som senator fra Colorado.

De demokratiske kandidatene Sara Gideon og Theresa Greenfield greide heller ikke å vippe ut Susan Collins fra Maine eller Joni Ernst fra Iowa.

Valget i North Carolina, som er det femte Demokratene hadde sett seg ut som hovedmål, er ennå ikke avgjort. Senator Thom Tillis erklærte at han hadde vunnet da få stemmer sto igjen, men utfordreren Cal Cunningham har ennå ikke innrømmet tap.

Rekordbeløp forgjeves

Heller ikke i Texas, Kansas, Montana, Alaska eller South Carolina, der mulighetene var snevrere, lyktes Demokratene. I South Carolina brukte utfordreren Jaime Harrison rekordstore pengebeløp på å dytte ut lederen for Senatets justiskomité, Lindsey Graham, men forgjeves.

– Du sølte bort en masse penger, sa Graham etter å ha slått Harrison, som hadde samlet inn over 100 millioner dollar til valgkampen sin.

Et siste håp for Demokratene er Georgia, der det i år er to valg på senator, og iallfall det ene går til en annen omgang i januar mellom senator Kelly Loeffler og den demokratiske utfordreren Ralph Warnock. I det andre har trolig republikaneren David Perdue beholdt plassen.

Om Biden blir president, blir jobben hans mye vanskeligere uten støtte fra et flertall i Senatet, der alle lovgivning må vedtas i samarbeid med Representantenes hus, og der alle føderale dommere, inkludert høyesterettsdommere, ministre og ambassadører må godkjennes.

Flertallet krymper i Representantenes hus

Demokratene beholder imidlertid flertallet i Representantenes hus, men også her har de tapt plasser og flertallet er krympet. De vant 41 nye plasser ved mellomvalget i 2016 og hadde nå et flertall på 235 mot 197.

Demokratene vant to nye kongressrepresentanter i North Carolina etter at valgkretsene der var tegnet om etter ordre fra en domstol.

Men de tapte samtidig minst ti plasser etter at de vant 41 plasser i mellomvalget for to år siden, deriblant flere moderate kongressrepresentanter som var valgt inn i republikanske distrikter i konservative stater som Oklahoma og South Carolina.

Samtidig er den radikale gruppa på fire kvinner, The Squad, som ledes av Alexandria Ocasio-Cortez, utvidet med flere nye progressive representanter som slo ut mer moderate demokrater i primærvalgene.

På den annen side får Representantenes hus sitt første medlem som tror på den ville konspirasjonsteorien QAnon – Marjorie Taylor Greene fra et konservativt distrikt i Georgia.