Motstandere av Bolivias nye president erklærer streik

Streiken, som er en protest mot det de mener er valgjuks, skjer i Santa Cruz øst i landet. Området er regnet som Bolivias økonomiske sentrum, og landets største by ligger også her.

Den mektige guvernøren Ruben Costas sier at det er avgjørende å kreve at høyesterett gjennomgår valgprosessen og særlig valgresultatet for å gi innbyggerne et pålitelig resultat og tiltro til systemet.

Lederen for valgkommisjonen, Salvador Romero, har avvist at det er behov for en ny gjennomgang og viser til at flere internasjonale organisasjoner, blant dem Organisasjonen av amerikanske stater (OAS), har godkjent resultatet.

Forrige uke krevde flere hundre høyreorienterte demonstranter i Santa Cruz at hæren måtte settes inn for å hindre at Arce og MAS fikk overta makten.

Arce, etterfølgeren til ekspresidenten Evo Morales i eksil, blir innsatt søndag etter å ha fått 55 prosent av stemmene i valget forrige måned.