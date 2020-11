USA oppfordrer til en slutt på konflikten i Etiopia

Etiopia har erklært unntakstilstand i seks måneder på grunn av den raskt eskalerende konflikten i Tigray, og landet står på randen av borgerkrig.

– Vi beklager at liv har gått tapt og oppfordrer til umiddelbar handling for å gjenopprette fred og dempe spenningen. Det er avgjørende at sivile blir beskyttet, sier Pompeo.

Etiopias statsminister Abiy Ahmed, fjorårets vinner av Nobels fredspris, har beordret en militær reaksjon mot de lokale myndighetene i Tigray-regionen, hvor en militærleir ble angrepet. Ifølge Abiy ble mange drept i angrepet.

Pompeo sier USA er dypt bekymret for angrepet i Tigray-regionen, der det er erklært unntakstilstand og internett og telenettet er blokkert.