Nervepirrende stemmeopptelling i USA – Trump går til domstolene

Det var situasjonen onsdag ettermiddag amerikansk tid, et døgn etter at millioner av amerikanere sto i kø for å stemme og sørget for den høyeste valgdeltakelsen i USA på 120 år – 66,9 prosent.

Et stort flertall av poststemmene kommer etter alt å dømme fra Biden-tilhengere, noe som forklarer at demokraten tok en stadig større andel av stemmene i viktige vippestater utover onsdagen.

Etter et svært jevnt løp innkasserte Biden seieren i Wisconsin, med rundt 20.000 flere stemmer enn Trump. Bare 0,6 prosent skilte dem. Presidentens valgkampsjef har varslet at Trump vil be om en omtelling, slik han har rett til når det skiller mindre enn 1 prosentpoeng mellom kandidatene.

Michigan til Biden

Ikke lenge etter meldte flere amerikanske medier at Biden også har vunnet Michigan, med rundt 60.000 flere stemmer enn Trump. Her har Trumps valgkampteam varslet at de vil gå til søksmål for å stanse opptellingen ettersom de mener at deres observatører ikke får det innsynet de har krav på.

Michigan har 16 valgmenn og ble vunnet av Trump i 2016. Før det stemte delstaten for Demokratenes kandidater i seks presidentvalg på rad.

Trump ledet lenge opptellingen i Michigan, men onsdag morgen gikk Biden forbi.

Bidens seire i de to vippestatene innebærer at han nå har sikret seg 264 valgmenn mot Trumps 214, men da er også Arizona med. AP fastslo tidligere onsdag at Biden har vunnet Arizona selv om ikke alle andre medier har meldt det samme. Det trengs 270 valgmenn for å vinne valget.

Når det endelige valgresultatet blir klart, er fortsatt uklart.

Raser mot Trump

Presidenten varslet før valget at han ville utfordre stemmeopptellingen i rettsapparatet, noe han fulgte opp valgnatten ved å si at demokratene forsøker å «stjele» valget, og at landet blir utsatt for storstilt svindel.

Trump hevdet også at han allerede hadde vunnet valget, inkludert de to viktige vippestatene Pennsylvania og Michigan. Uttalelsen kom mens stemmeopptellingen pågikk for fullt, og det gjensto å telle millioner av poststemmer i en rekke vippestater.

Demokratene reagerer sterkt på Trumps uttalelser.

– Presidentens uttalelse i kveld om å forsøke å stanse tellingen av stemmer som er avgitt korrekt, var skandaløs, ukorrekt og noe vi aldri før har hørt, sier Bidens valgkampsjef Jen O’Malley Dillon.

En av tilhengerne til president Donald Trump i Las Vegas reagerer etter å ha fått nyheter om gode resultater for Joe Biden. Foto: John Locher / AP / NTB

Trumps påstander får imidlertid ingen støtte fra hans mektige partifelle Mitch McConnell, som er republikansk flertallsleder i Senatet.

– Vi vet ikke hvem som har vunnet presidentvalget ennå. Vi venter på dommen fra det amerikanske folket, sa McConnell etter å ha sikret seg gjenvalg til Senatet.

Skuffende for Demokratene

Demokratene hadde på forhånd håpet på en brakseier til Biden i tråd med meningsmålinger, men tok ingenting for gitt. Resultatene som tikker inn fra kongressvalget, er også skuffende, der det ser ut til at Republikanerne beholder flertallet i Senatet, mens Demokratenes flertall minsker i Representantenes hus.

I Pennsylvania har guvernør Tom Wolf varslet at opptellingen muligens ikke blir ferdig onsdag, men vil måtte fortsette torsdag. Der står hele 20 valgmenn på spill. Onsdag ettermiddag varslet Trumps valgkampteam at de også går til søksmål her. Begrunnelsen er mangel på «innsyn», og at Trumps observatører blir hindret.

Tilhengere av president Donald Trump følger med på valgresultatene i Stanton i California. Foto: Ashley Landis / AP / NTB

Den svært viktige vippestaten har besluttet at alle poststemmer som er stemplet innen fristen på valgdagen, skal telles såfremt de mottas innen tre dager etter valget.

Onsdag morgen ledet Trump med 11 prosentpoeng foran Biden. Men da 85 prosent av stemmene var telt opp, hadde Trumps ledelse krympet til 6,5 prosentpoeng, ifølge AP.

Samler inn penger

Presidenten trenger imidlertid penger for å gjennomføre søksmålene, og siden midnatt har Trumps valgkampteam sendt ut seks eposter til støttespillere der de ber om penger, ifølge CNN. Alle epostene skal inneholde påstanden om at demokratene forsøker å «stjele valget».

Også Biden har begynt å samle inn penger til en mulig rettstvist.

– For å sikre oss at hver eneste stemme blir telt, kommer vi til å sette sammen det største forsøket på å beskytte valget som noen gang har blitt satt sammen. Det er for at Donald Trump ikke får bestemme utfallet av valget – det amerikanske folket gjør det, skriver Biden på Twitter.

Florida og Texas til Trump

Blant delstatene som Demokratene hadde håpet på å vinne, var Florida, som med sine 29 valgmenn er den største av vippestatene, men allerede få timer etter at valglokalene stengte, var det klart at delstaten gikk til Trump, ikke minst på grunn av Bidens relativt dårlige oppslutning blant velgere med latinamerikansk bakgrunn.

Demokratene greide heller ikke å sikre seg den tradisjonelt republikanske delstaten Texas. Men i Arizona innkasserte Biden seieren, kunne AP fastslå da 80 prosent av stemmene var telt opp. Delstaten har de siste valgene vært trygt republikansk territorium.