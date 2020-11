Trump på ørkenvandring til seier

Trump-leiren mener nemlig medier som AP og Fox News var for tidlig ute med å utrope Joe Biden til vinner av Arizonas elleve valgmenn onsdag formiddag norsk tid. Det viste seg nemlig at en mindre andel av stemmene var talt enn man trodde. Trump-teamet tror de stemmene som er igjen, kan vippe valget i delstaten tilbake i deres favør.

I tillegg har Trump fortsatt tro på Nevada (6), der Biden leder med knappe 8.000 stemmer og det ikke kommer flere resultater før torsdag. I Nevada er det mest forhåndsstemmer som gjenstår, og de ventes å vippe i Bidens favør.

Tapte Wisconsin

Trump må også vinne i flere stater i øst og Midtvesten for å bli gjenvalgt.

Ifølge nyhetsbyrået AP ligger Joe Biden nå på 248 valgmenn av de 270 han trenger, inkludert valgmennene fra Arizona. President Donald Trump har 214. Begge parter følger nå opptellingen i Michigan (16) med argusøyne.

Onsdag kveld mistet Trump en av de viktigste delstatene fra valgseieren i 2016 – Michigans nabostat Wisconsin (10). Trump ledet lenge, men da delstaten begynte å telle forhåndsstemmer, snudde det.

Jokeren Pennsylvania

Seire i Michigan og Wisconsin vil sammen med en seier i Nevada føre Biden opp på nøyaktig 270 valgmenn.

For Biden ligger veien til seier mest sannsynlig i seire i Michigan og Wisconsin, samt at han holder Arizona og Nevada. Men Pennsylvania med 20 valgmenn er fortsatt en joker.

Biden tar innpå Trump raskt, og hvis Trump taper i USAs femte største delstat er det svært vanskelig å se for seg at han kan vinne gjenvalg. Georgia (16) er også med i bildet - også her tar Biden raskt innpå.