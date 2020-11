Republikansk leder fastslår at presidentvalget ikke er avgjort

– Vi vet ikke hvem som har vunnet presidentvalget ennå. Vi venter på dommen fra det amerikanske folket, sier McConnell til pressen i hjemstaten Kentucky.

Uttalelsen står i skarp kontrast til hva president Donald Trump uttalte tidligere på dagen, da han fastslo at han allerede hadde vunnet valget, og også vunnet i både Michigan og Pennsylvania, selv om stemmetellingen fortsatt pågår.

McConnell ble tirsdag gjenvalgt som senator. Han sier også at det fortsatt er uklart om republikanerne vil beholde flertallet i Senatet, og tilføyer at han håper at han vil kunne fortsette som flertallsleder.