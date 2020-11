Østerrikske myndigheter ble varslet om Wien-angriper

Det opplyser slovakisk politi onsdag.

– Slovakisk politi ble i sommer informert om at mistenkelige personer fra Østerrike forsøkte å kjøpe ammunisjon i Slovakia. De klarte imidlertid ikke å gjennomføre kjøpet, sier politiet i en uttalelse.

Østerrikes innenriksminister Karl Nehammer innrømmer at tipset fra Slovakia ikke ble fulgt godt nok opp.

– Tilsynelatende gikk noe galt i de påfølgende kommunikasjonstrinnene, sier Nehammer.

En granskingskommisjon skal nå se nærmere på håndteringen av saken.

Fire mennesker ble drept og 22 personer såret da den antatte gjerningspersonen åpnet ild mandag midt i den østerrikske hovedstaden. Mannen er identifisert som Kujtim Fejzulai, en 20 år gammel IS-sympatisør med bakgrunn fra Nord-Makedonia.

Fejzulai ble skutt og drept av politiet.

Tirsdag opplyste Nehammer at 14 personer er pågrepet i forbindelse med angrepet, men foreløpig antas det at det kun var 20-åringen som sto bak.

Fejzulai var tidligere dømt til 22 måneder i fengsel for å ha forsøkt å slutte seg til IS. Han var del av et program for avradikalisering og slapp ut på prøve i desember.