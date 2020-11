Valgdagsmåling: Én av tre Biden-velgere stemmer først og fremst mot Trump

Fire av fem velgere som svarer at de stemmer på president Donald Trump, sier at de først og fremst stemmer for kandidaten, skriver CNN.

Det gjør også to av tre Biden-velgere, men resten stemmer på demokratenes kandidat fordi de er imot Trump.

På spørsmål om hva de først og fremst ser etter i en presidentkandidat, svarer én tredel at de vil ha en kandidat som er en sterk leder. Rundt 25 prosent vil ha en som utviser god dømmekraft, og rundt 20 prosent hver svarer at de vil ha en kandidat som bryr seg om folk som dem, eller en kandidat som kan samle landet.