93.000 nye coronatilfeller i USA mandag

93.000 er det nest høyeste dagstallet i USA under pandemien, bare slått av fredag, skriver New York Times.

40 delstater har nå en stigende smittetrend. Situasjonen er særlig ille i Wisconsin, en vippestat i presidentvalget der mer enn 100.000 coronatilfeller er oppdaget blant delstatens drøyt 5,8 millioner innbyggere den siste måneden.

Donald Trumps coronarådgiver, Deborah Birx, har fram til nå forsøkt å balansere mellom politiske og vitenskapelige hensyn, men går nå i et internt notat til Det hvite hus til angrep på presidentens retorikk.

Birx skriver at Trump og hans rådgivere bruker for mye tid på å hindre nedstenging og for lite på å kontrollere viruset.

– Vi er på vei inn i den farligste fasen i pandemien. Dette handler ikke om nedstenginger, det har ikke handlet om nedstenginger siden mars eller april. Det handler om en aggressiv, balansert inngang som ikke er tatt i bruk, står det i notatet, som er blitt lekket i amerikanske medier.