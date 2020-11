Trump holder hodet lavt på valgdagen

Trump, som selv avla stemme i Florida 24. oktober, gjorde et telefonintervju på Fox News tirsdag morgen. Der uttalte presidenten at han var seierssikker, og tror han kan vinne viktige vippestater. Han forsikret imidlertid at han ikke vil delta i noen gjettelek ved å erklære valgseier for tidlig.

Ifølge NBC News har Trump også vært i Arlington, rett over elva fra Washington D.C., for å besøke hovedkontoret til Republikanernes nasjonalkomité (RNC). Rundt klokka 18 norsk tid dro han tilbake til Det hvite hus, der han skal tilbringe resten av dagen og holde valgvake med 3–400 gjester.

Trumps kone, Melania, avla stemme på valgdagen i hjemstaten Florida.