Melania Trump har avgitt stemme

Hun var den eneste personen som ikke brukte munnbind da hun ankom Morton and Barbara Mandel Recreation Center for å stemme, antakeligvis på sin mann president Donald Trump. Det er ikke kjent om hun tok på seg munnbind inne i lokalet.

Presidenten avga stemme for en uke siden. På spørsmål om hvorfor hun ventet, svarte hun:

– Det er valgdag, så jeg ville komme hit i dag for å stemme ved valget.

Over 100 millioner amerikanere stemte på forhånd i USA, viser en oppdatert oversikt fra på valgdagen.

Over 64,5 millioner var poststemmer, mens 35,7 millioner personer møtte opp fysisk for å avlegge stemme før valgdagen, ifølge US Elections Project ved University of Florida.

Totalt har 100.298.838 personer avlagt stemme.

Det er ny rekord og kan føre fram til rekorddeltakelse. FiveThirtyEights anslag viser at så mange som 158 millioner velgere vil stemme i år.

Den samlede valgdeltakelsen i USA i 2016 var på rundt 137 millioner.