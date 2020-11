14 personer pågrepet etter angrepet i Wien – trolig bare én angriper

Politiet har ingen beviser som tyder på at det var flere enn én angriper i Wien, der fire personer ble drept mandag, ifølge innenriksminister Karl Nehammer. De fire var øyensynlig tilfeldige ofre.

Overvåkingsbilder synes også å vise at det bare var én angriper, men det er så langt ikke endelig fastslått, ifølge innenriksministeren.

Nehammer sier også at politiet har slått til mot 18 adresser og pågrepet 14 personer.

Kjent islamist pågrepet

Flere områder i byen var sperret av tirsdag morgen, og politihelikoptre sirklet over sentrum av lav høyde. Soldater ble samtidig satt inn for å beskytte viktige offentlige bygninger.

Politiet slo til mot flere adresser rundt om i landet under nattens løp.

Det er kjent at én mann ble pågrepet i den østerrikske byen Linz etter angrepet, ifølge rikskringkasteren ORF. De første opplysningene fra Linz går ut på at det snakk om en kjent islamist.

I St. Pölten ble to personer pågrepet etter to husransakinger tirsdag morgen, opplyser politiet til ORF. Det er foreløpig ikke kjent hvilken tilknytning disse personene har til angrepet.

Tirsdag ble det kjent at en 20-åring som ble drept av politiet i forbindelse med angrepet, var IS-sympatisør med bakgrunn fra Nord-Makedonia. Han har både nordmakedonsk og østerriksk statsborgerskap.

Store politistyrker patruljerte tirsdag i Wiens gater, på leting etter en eller flere mulige gjerningspersoner. Foto: AP / NTB

Politiet tok seg natt til tirsdag inn i den drepte 20-åringens leilighet, der det ifølge innenriksminister Nehammer ble funnet materiale som knytter ham til IS.

Tungt bevæpnet

Det ble åpnet ild på seks ulike steder i et populært utelivsområde i sentrum av Wien, og to menn og to kvinner ble drept. 17 andre ble såret under skytingen, blant dem en politimann.

Tilstanden for sju av de sårede blir av sykehuskilder betegnet som kritisk, ifølge nyhetsbyrået APA.

20-åringen som ble drept av politiet, var væpnet med automatgevær, pistol og machete og iført et falskt bombebelte. Nehammer opplyser at han i april i fjor dømt til 22 måneders fengsel etter å ha forsøkt å slutte seg til IS i Syria. I desember i fjor ble han prøveløslatt.

Stoltenberg forferdet

– Vi kommer aldri til å la oss skremme av terrorisme og vil slå tilbake med alle midler, tvitret Østerrikes statsminister Sebastian Kurz.

Nato-sjef Jens Stoltenberg sier han er forferdet over angrepet i Wien, og også over angrepet mot et universitet i Kabul, der 19 mennesker ble drept.

– Dette er en påminnelse om at terrorisme berører alle og viser hvor viktig det er å fortsette kampen mot IS. Mine kondolanser går til alle berørte, skriver Stoltenberg på Twitter.

Østerrike er i ferd med å innføre strengere koronarestriksjoner, og mandag kveld var restauranter og barer åpne for siste gang på lenge.