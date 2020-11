Drapene fant sted på 1980- og 90-tallet. Men det skulle gå flere tiår før massemorderen ble pågrepet og stilt for retten etter sine grusomme forbrytelser.

Til slutt ble Lee Chun-jae (57) felt av DNA-bevis funnet blant annet på undertøyet til ett av ofrene, samt på en machete som han brukte under ugjerningene. De fleste av ofrene skal ha blitt voldtatt før de ble drept.

Politiet har i løpet av den omfattende og langvarige etterforskningen undersøkt til sammen 21.000 mennesker, og det ble tatt fingeravtrykk på omtrent like mange.

– Trodde at jeg lett ville bli avslørt

Dette bildet er tatt av seriemorderen Lee Chun-jae da han avsluttet videregående skole på 80-tallet. Det andre er en tegning politiet har brukt i forbindelse med etterforskningen av drapene. (Skjermdump fra Twitter)

Mandag denne uken tilsto 57-åringen i retten å begått 14 kaldblodige drap. Ti av drapene fant sted i Hwaseong, en by i provinsen Gyeonggi i Sør-Korea. Ytterligere fire drap ble begått i andre deler av landet.

– Jeg forstår fortsatt ikke hvorfor jeg ikke var mistenkt. Forbrytelser skjedde rundt meg, og jeg prøvde ikke å skjule ting. Derfor trodde jeg at jeg lett ville bli avslørt. Det var hundrevis av politifolk. Jeg møtte stadig på etterforskere, men de spurte alltid om folk rundt meg, fortalte seriemorderen Lee Chun-jae til en domstol i den sørkoreanske byen Suwon mandag, ifølge CNN.

På et tidspunkt tidlig i etterforskningen skal han dessuten ha blitt avhørt og pågrepet, blant annet på grunn av mangel på ID-papirer, men ble senere løslatt.

– Jeg vil be om unnskyldning

Tilståelsen ble avgitt allerede i fjor, men det er første gang offentligheten får høre hva seriemorderen selv forteller om drapene.

Ofrene, som var i alderen 14 til 71 år, ble alle kvalt. Noen kroppene ble lemlestet med gafler, barberhøvler og paraplyer, skriver Daily Mail.

– Jeg hørte at mange mennesker ble etterforsket og ble påført urettmessige lidelser. Jeg vil be om unnskyldning til alle disse menneskene. Jeg beskrev forbrytelsene i håp om at ofrene og deres familier kan finne trøst når sannheten blir avslørt. Jeg vil leve mitt liv med anger, fortalte 57-åringen i retten.

– Det var en impulsiv handling

De til sammen ti drapene, som fant sted mellom 1986 og 1991, blir omtalt som Hwaseong-drapene, oppkalt etter området der likene senere ble funnet.

Det landlige Hwaseong har spredt bosetting og flere landsbyer. På den tiden da forbrytelsene fant sted, var kriminaliteten svært lav. Derfor gjorde de mange drapene et voldsomt inntrykk, og skapte stor frykt i befolkningen

I retten viste Lee Chun-jae ingen følelser da han fortalte med egne ord hvordan han tok livet av en 13 år gammel jente.

– Jeg hadde ingen grunn til å drepe 13-åringen. Det var en impulsiv handling, fortalte han i retten.

Uskyldig mann satt 20 år i fengsel



En annen mann ved navn Yoon, med delvis nedsatt funksjonsevne, måtte tilbringe 20 år bak murene etter å ha blitt kjent skyldig i ett av drapene. Nå viser det seg at en annen person var ansvarlig for alle de tidligere uoppklarte drapene.

Yoon ble løslatt i 2008 og har senere anklaget politiet for tortur under avhør. Politiet innrømmer å ha tvunget ham til å avgi falsk tilståelse, og at det i ettertid viser seg at han ble uskyldig dømt.

– Vi bøyer oss og beklager til alle ofre for forbrytelsene til Lee Chun-jae, ofrenes familier og ofre for politiets etterforskning, inkludert Yoon, innrømmet sjefen for Gyeonggi Nambu Provicial Police Agency, Bae Yong-ju, i retten.

Seriemorderen kan ikke straffeforfølges



Lee Chun-jae har sittet i fengsel siden 1994, hvor han soner en livstidsdom for voldtekt og drap på sin svigerinne, ifølge tjenestemenn i Sør-Koreas justisdepartement. Dette skal være 57-åringens 15. drapsoffer.

– Hans psykopatiske tendenser var tydelige, ettersom han ikke var i stand til å ha medfølelse med ofrenes smerte og lidelser, fortalte politisjefen Yong-ju i retten, ifølge flere medier.

Politiet la ned enorme ressurser i etterforskningen, men det skulle ta tre tiår før drapene ble oppklart og gjerningsmannen tatt.

Minst fire personer skal ha tatt sitt eget liv etter å ha blitt urettmessig mistenkt og etterforsket for drapene.

Den notoriske seriemorderen Lee Chun-jae kan likevel ikke straffeforfølges for de mange Hwaseong-drapene ettersom foreldelsesfristen på disse er utløpt.

