Wien-angriper var IS-sympatisør

Mannen, som ble drept av politiet, var væpnet med automatgevær, pistol og machete og iført et falskt bombebelte.

Det ble åpnet ild på seks ulike steder i et populært utelivsområde i sentrum av Wien, og to menn og to kvinner ble drept. 15 andre ble såret under skytingen, blant dem en politimann.

Usikkerhet

Politiet jaktet tirsdag fortsatt på flere andre mulige gjerningsmenn, og Wiens innbyggere ble bedt om å holde seg innendørs.

– Vi kan ikke utelukke at det kan være andre gjerningsmenn, sa innenriksminister Karl Nehammer under en pressekonferanse i morgentimene.

Flere områder i byen er sperret av, og politihelikoptre fløy lavt over byen tirsdag formiddag. Soldater ble samtidig satt inn for å vokte viktige bygninger.

Dømt

Identiteten på gjerningsmannen som ble skutt og drept av politiet, er ikke offentlig kjent, men politiet sprengte seg natt til tirsdag inn i leiligheten hans.

Der fant de ifølge innenriksministeren materiale som knytter mannen til den ytterliggående islamistgruppen IS.

– Dette var en radikalisert person som følte seg knyttet til IS, sa Nehammer.

Ifølge ham ble mannen i april i fjor dømt til 22 måneders fengsel for å ha forsøkt å reise til Syria og slutte seg til IS. I desember ble han løslatt på prøve.

Profesjonelt vis

Ifølge østerrikske medier har politiet foretatt flere pågripelser etter skytingen, men dette er ikke offisielt bekreftet. Det er heller ikke kjent hva som knytter de pågrepne til den drepte gjerningsmannen eller angrepet.

Ifølge Østerrikes statsminister Sebastian Kurz var angriperne «svært godt utstyrt med automatvåpen» og hadde «forberedt seg på profesjonelt vis».

– Politiet vårt kommer til å opptre besluttsomt mot dette frastøtende terrorangrepet, tvitrer Kurz.

– Vi kommer aldri til å la oss skremme av terrorisme og vil slå tilbake med alle midler, legger han til.

Siste kveld før nedstenging

Mandagens angrep startet i en del av Wien som er kjent for sitt uteliv, og gjerningsmannen åpnet ifølge ordfører Michael Ludwig ild både inne og utenfor flere barer.

Østerrike er i ferd med å innføre strengere coronarestriksjoner på grunn av stigende smittetall, og mandag var siste kveld restauranter og barer var åpne.