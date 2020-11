Biden vil ikke svare på Trumps påstand om at valgjuks kan føre til vold i gatene

Det har vekket oppsikt at Trump kvelden før det amerikanske presidentvalget skrev på Twitter at en avgjørelse i Pennsylvanias høyesterett om forhåndsstemmer, vil føre til valgjuks og vold i gatene.

– Jeg vil ikke svare på det han har å si, jeg håper på et fredelig valg der mange møter opp, sa Biden til reportere etter at han hadde holdt sitt siste valgmøte for dagen i Pittsburgh.

Trumps Twitter-melding er senere blitt merket med en advarsel av Twitter.