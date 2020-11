Biden siste ord for kvelden: – Det er på tide å ta tilbake demokratiet

– Det er på tide å reise seg og ta tilbake demokratiet vårt. Vi kan klare dette, sa den tidligere visepresidenten til tilhengere i Pittsburgh i den viktige vippestaten Pennsylvania.

– Jeg har en følelse av at vi kan samle oss om en stor seier i morgen, sa han til lyden av bilhorn, ettersom de fleste som var til stede satt i bilene sine av smittevernhensyn.

Biden lovet også at han ville ta grep for å få koronapandemien under kontroll fra dag én dersom han blir valgt til president.