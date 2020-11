Ny måling: Nervepirrende jevnt i flere vippestater

Målingen er utført av Ipsos for nyhetsbyrået Reuters, og gir Biden en oppslutning på 50 prosent i Florida, mot 46 prosent for Trump. Delstaten ser ut til å bli helt avgjørende, og vinner ikke Trump den, vil det bli vanskelig for ham å vinne valget.

I North Carolina og Arizona ligger de to kandidatene helt jevnt i Reuters-målingen. Biden leder med ett prosentpoeng i North Carolina og to i Arizona. Det er innenfor feilmarginen.

I USA avgjør de såkalte valgmennene hvem som blir den nye presidenten. En kandidat trenger 270 for å vinne. Seier i Florida gir 29 valgmenn, mens North Carolina og Arizona gir henholdsvis 15 og 11.

På RealClearPolitics gjennomsnitt av meningsmålingene kvelden før valget, leder Biden med hele 6,7 prosentpoeng (50,7 mot 44 prosent). I de seks viktigste vippestatene, har Trump et forsprang bare i en.

Det er i North Carolina der Trump leder med 0,5 prosentpoeng i gjennomsnittet av målingene. I de øvrige vippestatene leder Biden.

I Arizona har Biden en ledelse på 0,5 prosentpoeng, i Florida med 1,7, i Pennsylvania med 2,5, i Michigan med 4,8 og i Wisconsin med 6,6.

Samme nettsted gir kvelden før kvelden Biden 216 «sikre» valgmenn, mot Trumps 125. Fortsatt er det kamp om 197 valgmenn.

Ifølge FiveThirtyEight vinner Trump valget i 10 av 100 simuleringer av valget, mens Biden vinner i 89. Nettstedets simuleringer viser at Biden vinner med stort flertall i 29 av 100 tilfeller.