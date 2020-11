Obama: Å erklære tidlig valgseier er noe «en billig diktator gjør»

Tidligere president Obama var mandag i Miami for å prøve å bidra til at Joe Biden vinner vippestaten Florida. Der sa han at Trump har antydet at han vil erklære seier selv før alle stemmene er telt opp».

– Det er noe en billig diktator («two-bit dictator») gjør. Hvis du tror på demokratiet, vil du at alle stemmer skal ha blitt telt opp, sa Obama, som også sa at livet ville bli enklere uten Trump i Det hvite hus.

– Det vil ikke være så slitsomt. Du kan leve livet ditt og være trygg på at presidenten gjør jobben sin og ikke ber oss injisere blekemiddel, sa Obama.