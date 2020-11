Demokrater ber Trump slutte å bruke koronafullmakter til å avvise asylsøkere

Det skjer etter at nyhetsbyrået AP tidligere mandag avslørte at visepresident Mike Pence skal ha instruert det nasjonale smittevernsenteret om å stenge grensene for immigranter og asylsøkere.

Smittevernsenteret nektet først å følge ordre fra Det hvite hus om å gjøre dette ettersom det mente det ikke var nødvendig for smittevernet.

– Amerikanske myndigheter er fullt i stand til å ta imot barn som kommer alene og asylsøkere, skriver 58 folkevalgte demokrater i et brev til Trump-administrasjonen.