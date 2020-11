Østerrikes innenriksminister bekrefter at det pågår et angrep i Wien

Det er foreløpig usikkert hva målet for angrepet er, som skjedde ved Schwedenplatz ved Donau, i sentrum av Wien.

Østerrikes innenriksminister Karl Nehammer sier i et intervju med landets rikskringkasting ORF at det pågår et angrep, og at det er flere sårede og drepte.

Nødetatene i Wien melder også om flere drepte og sårede.

– Vi kan ikke fastslå antallet foreløpig, vi holder fortsatt på med å få et overblikk, sier en talsmann for nødetatene til nyhetsbyrået APA.

Skyting seks steder

Politiet i Wien skriver på Twitter at det er blitt avfyrt skudd på seks forskjellige steder. Flere mistenkte skal ha brukt rifler i angrepet.

De første meldingene gikk ut på at det var en synagoge som ble angrepet, men det er uklart hva som er målet for angrepet.

Nyhetsbyrået APA melder samtidig at 15 personer får behandling på sykehus etter angrepet i den østerrikske hovedstaden mandag kveld.

- Skyting mot barer

En rabbiner i Wien sier at han så minst en person skyte mot barer på gaten under vinduet hans.

– De skjøt minst 100 skudd rett utenfor bygningen vår, sier rabbiner Schlomo Hofmeister til nyhetsbyrået AP.

– Alle disse barene har bord utenfor. I kveld var det siste kveld før nedstengingen, sier han og viser til at alle barer og restauranter har fått beskjed om å holde stengt fra midnatt og i en måned framover.

Han tror mange mennesker var ute for å bruke siste mulighet til å gå ut på en god stund.