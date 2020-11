Studenter flyktet i panikk under blodig terrorangrep mot universitetet i Kabul

IS har påtatt seg ansvaret for terrorhandlingen, som skjer samtidig som det pågår fredsforhandlinger mellom regjeringen og Taliban.

To angripere stormet mandag morgen universitetet mens det pågikk en bokmesse sponset av iranske myndigheter. Blant gjestene var Irans ambassadør til Kabul. Han var invitert for å åpne bokmessen.

Først etter flere timer var skytingen over. Da var de to angriperne drept av sikkerhetsstyrker.

– Trodde vi skulle dø

Minst 22 liv gikk tapt, og flere titall ble såret, opplyser afghanske myndigheter.

– Vi var veldig redde, og vi trodde vår siste dag var kommet, gutter og jenter skrek, ba og ropte etter hjelp, sier Fraidoon Ahmadi, en 23 år gammel student.

Universitetet har til sammen 17.000 studenter. Ifølge en annen student, Ahmad Samim, skjedde angrepet i østfløyen, der instituttene for journalistikk og juss ligger.

Ifølge en uttalelse som er publisert av det IS-vennlige nettstedet Armaq, greide to IS-krigere å angripe en samling som ble arrangert av den afghanske regjeringen, og der dommere og etterforskere skulle få utdelt eksamensbevis.

– De to krigerne angrep de uteksaminerte med automatvåpen, deretter støtte de sammen med sikkerhetsstyrker, heter det i uttalelsen.

Norske soldater

Pressevakt ved Forsvarets operative hovedkvarter Jørn Hammarbeck opplyser til NRK at norske spesialsoldater deltok i aksjonen som ble iverksatt mot angriperne. Nato har bekreftet at soldater tilknyttet oppdraget Resolute Support rykket ut.

Norge har rundt 60 spesialsoldater i Kabul, der de i flere år har samarbeidet tett med det afghanske politiets spesialstyrke Crisis Response Unit 222 og følger dem når de er ute på oppdrag.

– Fiender av utdanning

Undervisningen var allerede godt i gang da skytingen begynte, opplyser en universitetsprofessor til den lokale TV-kanalen Ariana. Ansatte og sikkerhetspersonell hjalp studenter med å komme seg vekk fra området, ifølge professoren.

Helikoptre fløy over området, mens vitner hørte lyden av eksplosjoner og skyting inne på området.

– Fiender av Afghanistan, fiender av utdanning har tatt seg inn på universitetet i Kabul, sa talsmann Tariq Arian tidligere mandag.

Det er uklart om bokmessen var målet for angriperne.

Den ytterliggående islamistgruppa IS har tidligere angrepet en rekke utdanningsinstitusjoner i Afghanistan.

Senest i forrige uke tok IS på seg ansvaret for et selvmordsangrep mot en utdanningsinstitusjon i Kabul der minst 24 mennesker ble drept, de fleste av dem studenter.