Når stenger valglokalene?

Hvilke resultater kommer først fra presidentvalget?

Det har kommet inn over 100 millioner forhåndsstemmer i presidentvalget i USA i år, noe som er nærmere enn tredobling fra tidligere valg. Det ventes at langt flere demokrater enn republikanere har forhåndsstemt. Derfor vil rekkefølgen resultater publiseres i være en svært viktig pekepinn for hvor mye situasjonen kan forandre seg utover kvelden.

Publiserer resultater fra valgdagsstemmene først:

Alaska, Michigan, New York, Pennsylvania, Rhode Island

Publiserer resultater fra forhåndsstemmene først:

Arizona, Arkansas, California, Florida, Kansas, Louisiana, Maryland, Missouri, Nebraska, New Jersey, New Mexico, North Carolina, Ohio, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas

Publiserer ikke resultater i noen bestemt rekkefølge:

Alabama, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Maine, Minnesota, Mississippi, Montana, New Hampshire, North Dakota, South Dakota, Vermont, Virginia, West Virginia, Wisconsin, Wyoming

Uvisst hvilke resultater som publiseres først:

Kentucky, Massachusetts, Nevada

I Colorado, Hawaii, Oregon, Utah og Washington er det utelukkende eller nesten utelukkende stemmegivning per post. I noen delstater kan praksisen variere fra fylke til fylke.

Ikke alle forhåndsstemmer har ankommet valglokalet på valgdagen. Mange delstater tillater at poststemmer kommer senere så lenge de er poststemplet på valgdagen.

Kilde: NTB

Les også: