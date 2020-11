Skyting og eksplosjoner ved universitetet i Kabul

Det afghanske innenriksdepartementet bekrefter hendelsen til radiokanalen Pazadi.

Ifølge en kilde skal eksplosjonen ha skjedd i nærheten av det juridiske fakultetet ved universitetet. Politiet skal forsøke å redde lærere og studenter.

Politiet sperrer nå av området, ifølge sikkerhetsmyndigheter. Det er foreløpig ikke kjent hvem som står bak angrepet, men Taliban benekter at de er involvert, ifølge flere lokale kilder.

De siste årene har en rekke utdanningsintitusjoner blitt angrepet fra ekstremistgrupper som for eksempel Den islamske stat (IS). Så sent som i forrige uke ble minst 24 mennesker, flesteparten av dem studenter, drept i et selvmordsangrep mot en utdanningsinstitusjon i Kabul. IS tok på seg ansvaret for angrepet.

Norge har rundt 60 spesialsoldater i Kabul, der de i flere år har samarbeidet tett med det afghanske politiets spesialstyrke Crisis Response Unit 222 og følger dem når de er ute på oppdrag.´