Machu Picchu gjenåpnet etter å ha vært coronastengt siden mars

Av sikkerhetsgrunner er det imidlertid kun 675 turister av gangen som får være på stedet, noe som er kun 30 prosent av den vanlige kapasiteten.

I duskregn og med et stort lysshow ble stedet åpnet igjen søndag med et gammelt inka-ritual, hvor gudene ble takket for gjenåpningen.

– Det åpner med helse- og sikkerhetsprotokoller. Det åpner for å uttrykke at vi reaktiverer oss selv, men med ansvar og stor forsiktighet, fordi vi ser alt det som skjer rundt i verden, sa landets turistminister Rocio Barrios i en tale.

Peru har vært hardt rammet av pandemien, men smittetallene har gått gradvis ned den siste tiden.