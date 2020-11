USA fryktet russisk desinformasjon – i år er mer av den hjemmelaget

– Man har vært veldig opptatt av utenlandsk innblanding, men de som virkelig har et insentiv til å påvirke utfallet av valget, er folk som bor her i landet, sier Joshua Tucker ved New York University til nyhetsbyrået AFP.

De russiske forsøkene på å påvirke valget i 2016, da Hillary Clinton utfordret president Donald Trump, har vært en ripe i lakken for blant andre Facebook.

Bare i løpet av den første uken i oktober tok Facebook ned 200 Facebook-profiler, 55 sider og 77 Instagram-profiler, som alle hadde blitt opprettet i USA.

– Det russerne gjorde i 2016, var å vise fram en verktøyboks, der du som politisk verktøy kunne bruke villedende aktører som samarbeidet med hverandre, sier Tucker.

Vil spre mistillit

Det er amerikanerne selv som i forkant av tirsdagens valg bidrar mest til å spre og lage desinformasjonskampanjer.

Det har blant annet blitt postet feilaktige og villedende påstander, og bilder og videoer med villedende innhold blir spredd rundt. Ofte blir det lastet opp tilfeldige bilder fra nettet til profiler om utgir seg for å være personer på den politiske høyresiden. Formålet er å så politisk splittelse og undergrave tilliten til det demokratiske systemet i USA.

Et av de groveste eksemplene Facebook har avslørt, er et amerikansk markedsføringsfirma som brukte tenåringer i Arizona til å poste enten Trump-vennlige eller konservative kommentarer rundt om på nettet.

Tenåringene skulle også kritikere Demokratenes presidentkandidat Joe Biden.

Økt siden 2016

Russel Muirhead ved Dartmouth College sier at amerikansk desinformasjon har økt kraftig siden 2016. Han er medforfatter av boken A Lot Of People Are Saying , en tittel med henvisning til ord Trump ofte har brukt når han har fremmet ubegrunnede teorier.

Muirhead viser til blant annet Pizzagate-konspirasjonen, som går ut på at barn ble utnyttet som sexslaver i kjelleren til en pizzarestaurant i Washington som var populær blant demokratiske politikere.

– Denne historien prøvde å framstille Hillary Clinton som ondskap i konsentrert form, sier Muirhead.

– Hvordan jobber du politisk med en slik person? Du kan ikke, så da må du gå til krig. Den historien fortalte Trump-støttespillerne at du i en politisk kontekst er i krig med en person som burde blitt buret inne.

– Desinformasjon

I forkant av årets valg har QAnon-konspirasjonsteorien, som hevder at Demokratene og regjeringen er satanistiske pedofile som Trump arbeider for å bekjempe, fått vind i seilene.

– QAnon tegner ikke et bilde av Joe Biden som en legitim motstander, men som en del av en gruppe globalister som prøver å ødelegge USA, altså ikke en man kan argumentere med, men en som må bli utryddet, sier Muirhead.

Ifølge Joshua Tucker ved New York University er den viktigste risikoen knyttet til desinformasjon før valget, Trumps anklager om at poststemming kan føre til valgfusk.

– Dette er desinformasjon, sier han.