Biden lover å bekjempe både Trump og korona

– Sannheten er at for å beseire viruset må vi først overvinne Donald Trump – han er viruset, sa Biden til velgere i en park i sentrum av Philadelphia.

Tross regn i lufta, satt mange i forsamlingen oppå bilene sine eller sto i søla med en paraply i hånden. De veivet med skilt og flagg og tutet med bilhorn for å applaudere talen til Demokratenes presidentkandidat.

Biden avsluttet dagen i Philadelphia med å kritisere Trumps håndtering av koronapandemien. Han sa det var «skammelig» av Trump å antyde at leger har blåst opp smittetallene mot betaling.

Biden fortalte også hva som sto på spill og at delstaten Pennsylvania er avgjørende for at hans sjanse til å vinne valget. Men han var likevel optimist før valgdagen 3. november og sa at «når USA blir hørt, tror jeg meldingen kommer til å være klar: Det er på tide for Trump å pakke koffertene og dra hjem».