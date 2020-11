Domstol nekter republikanere å skrote 127.000 forhåndsstemmer

Delstatens øverste domstol avviste søndag anmodningen fra republikanske aktivister og kandidater.

Domstolen, som består utelukkende av republikanere, oppga ingen begrunnelse. Forsøket på å få stemmene fra Harris County forkastet skal nå behandles i et hasteinnkalt rettsmøte i en føderal domstol mandag.

– Søksmål som kommer midt i et valg for å forstyrre valget, bør avvises blankt, sier Susan Hays, advokat for fylkesadministrasjonen i Harris County.

Rekordmange stemmer

President Donald Trump og Republikanerne kan stå overfor den tøffeste konkurransen fra Demokratene på flere tiår i Texas.

Harris County er fylkets tredje største og regnes som avgjørende for valgets utfall i vippestaten Texas.

Fylket har hatt ti valgstasjoner der de nesten 5 millioner innbyggerne kunne levere stemmesedlene fra bilen i stedet for å gå inn i valglokalet.

Konservative aktivister har kritisert kraftig den økte tilgangen til forhåndsstemming i Harris County, hvor rekordmange 1,4 millioner stemmer er avlagt før valgdagen.

– Ulovlig stemming

Over 9,7 millioner velgere har alt stemt i delstaten, som vanligvis har blant USAs laveste valgdeltakelser. Antall forhåndsstemmer har for lengst passert det totale stemmetallet i Texas fra 2016, og noen valgeksperter spår nå at over totalen kan bli på over 12 millioner stemmer.

– Vi håper fortsatt at vi kan stanse denne ulovlige formen for stemming, sier advokaten Jared Woodfill, som representerer republikanerne bak søksmålene og er partiets tidligere fylkesleder.

Woodfill mener delstatens valglover ikke eksplisitt åpner for å stemme fra bilen. Han påpeker dessuten at alle unntatt én av stasjonene for stemming fra bil, er i «demokratiske deler av fylket».

Døgnåpent

Harris County tredoblet forrige uke antall stemmelokaler og åpnet opp for stemming døgnet rundt på åtte steder. Over 40 prosent av innbyggerne her har bakgrunn fra Latin-Amerika, mens én av fem er svarte.

Texas' høyesterett avviste et identisk søksmål mot drive-thru-stemmene i Harris County forrige måned.

Texas er en av bare fem delstater som ikke åpnet for omfattende poststemming, selv om koronapandemien her har krevd over 18.000 liv. Guvernør Greg Abbott valgte i stedet å utvide perioden for forhåndsstemming med én uke, og de aller fleste stemmene er avlagt fysisk.

Trump vant Texas med hele 9 prosentpoeng i 2016, men meningsmålingene har vist at demokraten Joe Biden fortsatt har en viss sjanse til å vinne. Demokratene trenger dessuten bare å kapre ni seter for å gjenvinne flertallet i delstatsforsamlingen i Texas for første gang på 20 år.