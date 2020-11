Utenriksjournalisten Robert Fisk er død

Fisk døde på sykehus i helgen etter å ha fått det som antakelig var et slag mens han var hjemme i Dublin, skriver avisa søndag kveld.

Fisk var blant de høyest aktede og kontroversielle britiske utenriksjournalistene i nyere tid. Han fikk en rekke priser og æresutmerkelser og skrev flere bøker. I 2005 ble han av The New York Times beskrevet som «den trolig mest berømte utenrikskorrespondenten i Storbritannia».

Fisk ble født i England, og journalistkarrieren startet i Sunday Express i London, før han begynte i The Times. Fra 1972 til 1975 rapporterte han fra uroen i Nord-Irland, og senere ble han The Times' Midtøsten-korrespondent med base i Beirut.

I 1989 havnet han i en disputt med den Rubert Murdoch-eide avisa. Fisk begynte da å jobbe for The Independent, som han skrev for inntil sin død.

Han dekket blant annet Libanons borgerkrig, Russlands invasjon av Afghanistan, revolusjonen i Iran og krigen mellom Iran og Irak. Fisk dekket også de USA-ledede krigene i Afghanistan og Irak og var sterkt kritisk til det amerikanske engasjementet i regionen.