Texas-domstol avviser krav om å skrote 127.000 forhåndsstemmer

Delstatens øverste domstol avviste søndag anmodningen fra republikanske aktivister og kandidater.

Domstolen, som består utelukkende av republikanere, oppga ingen begrunnelse. Forsøket på å få stemmene fra Harris County forkastet skal fortsatt behandles i et hasteinnkalt rettsmøte i en føderal domstol mandag.

– Søksmål som kommer midt i et valg for å forstyrre valget, bør avvises blankt, sier Susan Hays, advokat for fylkesadministrasjonen i Harris County.

Fylket har hatt ti valgstasjoner der de nesten 5 millioner innbyggerne kunne levere stemmesedlene fra bilen i stedet for å gå inn i valglokalet.