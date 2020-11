Tidligere dansk statsborger dømt til døden i Marokko

Marokkanske medier har tidligere skrevet at 60 år gamle Mansour ble dømt til døden i en sak knyttet til et angrep som krevde 45 menneskeliv i Casablanca i 2003.

– Marokkanske myndigheter har bekreftet overfor Danmark at Said Mansour er blitt dømt til dødsstraff i Marokko, heter det fra det danske utenriksdepartementet, som erfarer at dommen er anket.

Mansour ble den første straffedømte som av høyesterett ble fratatt sitt danske statsborgerskap. Bakgrunnen var en dom på fire års fengsel for oppfordring til terror og hellig krig.

Han hadde da bodd i Danmark siden 1984 og vært dansk statsborger siden 1988. Han ble i 2019 utvist til fødelandet Marokko, som i lengre tid hadde vært interessert i få ham utlevert, mistenkt for terrorrelaterte forbrytelser.

Mansour uttrykte frykt for sitt liv i forkant av utvisningen, men regjeringen forsikret at Danmark hadde fått en garanti for hans sikkerhet.